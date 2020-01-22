Строитель, Белгородская область, , 17:41 — REGNUM Семилетний ребёнок осквернил братскую могилу советским воинам в городе Строитель Белгородской области. Школьник поджёг венки, установленные на военном мемориале. К ответственности привлекли мать малолетнего нарушителя.

О происшествии сообщил телеграм-канал «Белгород №1». По его данным, 20 января около 13:00 в самом центре города ученик школы №1 поджёг венки. В результате пострадали и плиты памятника.

По факту вандализма сначала было возбуждено уголовное дело, однако когда выяснилось, что поджог совершил ребенок, дело прекратили «в связи с тем, что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности», сообщает РИА Новости.

Решается вопрос о постановке ребёнка на учёт, в отношении матери школьника составлен административный материал по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию.