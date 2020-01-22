Сургут, Югра, , 17:27 — REGNUM В Югре некоторые турагентства советуют клиентам отложить поездки в Китай из-за опасного коронавируса, вызывающего стремительное воспаление лёгких. В китайских магазинах тем временем пропали маски. Об этом «СургутинформТВ» сообщила бывшая сургутянка, ныне жительница китайского города Гуанчжоу.

Она сообщила, что в русской диаспоре Гуанчжоу живо обсуждают пропажу хирургических масок из магазинов. Китайские власти полагают, что данные маски являются барьером к распространению вируса.

Коронавирус распространяется быстро, так как в Китае сейчас время Нового года по лунному календарю. Многие пошли в отпуск, чтобы встретиться с родственниками в провинциях. Большая миграция населения по стране способствует распространению заболевания.

«Есть опасение у эпидемиологов, что, когда люди вернутся обратно на свои рабочие места, когда школьники вернутся в классы, это может усилить и усложнить обстановку, увеличить количество заболевших», — сообщила жительница Гуанчжоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по последний данным коронавирус стал причиной гибели в Китае девяти человек. Ещё 440 человек заражены. Этот вирус уже распространился в Южной Корее, Японии, США, Таиланде и Тайване.

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