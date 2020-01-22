Краснодар, , 17:26 — REGNUM Житель города Темрюк Краснодарского края осуждён за ложное сообщение о якобы готовящейся диверсии в районе Крымского моста, об этом сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда 22 января. Приговор вступил в силу.

Как установлено судом и следствием, в мае 2019 года подсудимый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер дежурного прокурора Краснодарского края и сообщил о том, что в Керченский пролив должно войти судно, для того чтобы совершить диверсию в районе Крымского моста.

В целях проверки сообщения «в указанном районе были организованы специальные мероприятия, в которых были задействованы значительные ресурсы из числа сотрудников силовых ведомств края, а также специальная техника, в том числе морская». Однако информация не подтвердилась. Позже его задержали сотрудники УФСБ. Сам мужчина свою вину признал частично и объяснил поступок опьянением.

Решением суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 5 месяцев в исправительной колонии общего режима.