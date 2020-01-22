Санкт-Петербург, 22 января 2020, 17:19 — REGNUM В международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге госпитализирован пассажир с подозрением на новый коронавирус, распространившийся в Китае. Об этом сообщает 22 января Telegram-канал Mash.
Уточняется, что речь идёт о 23-летнем гражданине России, прибывшим из Шанхая с пересадками в Красноярске и Москве.
По информации источника, с КПП «Пулково» молодой человек был срочно доставлен в больницу с температурой 38 градусов. В настоящее время медики уточняют диагноз пациента.
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