Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM В международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге госпитализирован пассажир с подозрением на новый коронавирус, распространившийся в Китае. Об этом сообщает 22 января Telegram-канал Mash.

Уточняется, что речь идёт о 23-летнем гражданине России, прибывшим из Шанхая с пересадками в Красноярске и Москве.

По информации источника, с КПП «Пулково» молодой человек был срочно доставлен в больницу с температурой 38 градусов. В настоящее время медики уточняют диагноз пациента.

Читайте развитие сюжета: Двоих прибывших из Китая в Петербурге проверяют на коронавирус