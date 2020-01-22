Ярославль, 22 января 2020, 17:08 — REGNUM В Ярославле Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в сфере страхования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Ярославской области.
Мужчину подозревают в попытке завысить выплаты страховой компании по ДТП. Попав в аварию в 2017 году, мужчина преувеличил данные о полученных его автомобилем повреждениях.
В итоге обвиняемому была перечислена страховая выплата в размере свыше 300 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд. Максимальное наказание по статье предусматривает штраф, обязательные работы или арест на срок до 4 месяцев.