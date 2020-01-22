Кемерово, , 16:50 — REGNUM В Кузбассе следователи проводят доследственную проверку по факту падения троих рабочих в шахту лифта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, во время монтажных работ в одном из строящихся многоэтажных домов Кемерова трое рабочих травмировались, упав в шахту лифта.

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Выяснилось, что работы проводились на настиле, расположенном на деревянных балках. Балки были вставлены в специальные отверстия в стенах шахты лифта. В ходе работ одна из балок сломалась и трое монтажников упали в приямок лифтовой шахты с высоты шести метров. Они были госпитализированы. У одного из них диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Следователи устанавливают очевидцев и свидетелей, причины и условия произошедшего.

«Следствию предстоит установить, проходили ли пострадавшие специальное обучение по осуществлению безопасного выполнения работ, а также сколько человек должно было выполнять данную работу, наличие страховочных поясов и ответственное лицо за соблюдение техники безопасности», — уточнили в региональном управлении СКР.

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