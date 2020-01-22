Кемерово, , 16:40 — REGNUM Следственное управление Следственного комитета РФ начала доследственную проверку после пожара в кабинете физики в школе Прокопьевска.

Напомним, 20 января во время занятий загорелась школа №4 города Прокопьевска. Никто не пострадал.

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По предварительным данным, электрик по заявке администрации школы производил монтаж электропроводки в распределительно-защитном щитке в кабинете физики. Работы проводились при отключенном электричестве, в соседних кабинетах шли уроки. После включения электросети в лаборантской произошло возгорание. Электрик сообщил об этом дежурному в школе. Были вызваны пожарные. Из школы были эвакуированы 75 детей и 13 педагогов.

«В настоящее время устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего, причины и условия возникновения возгорания. В ближайшее время будет проведена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.