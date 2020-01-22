Серпухов, Московская область, , 17:08 — REGNUM Обстоятельства гибели сотрудника МЧС во время тушения пожара в городском округе Серпухов в Подмосковье установят следователи. Об этом 22 января сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

Пожар произошёл в складском помещении на территории базы «Княжьи дали» в деревне Петровское. По предварительным данным, после возгорания электропроводки на складе, где хранились газовые и кислородные баллоны, произошёл хлопок газа.

В результате пожара и последующего хлопка газа погиб один пожарный, ещё трое пострадали.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Обстоятельства и причины гибели сотрудника МЧС устанавливаются.

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