Шумиха, Курганская область, , 16:36 — REGNUM В курганском городе Шумихе пьяный мужчина умышленно повредил личные и служебные автомобили сотрудников полиции, которые были припаркованы у местного отдела внутренних дел. Общий ущерб от двух побитых машин составил 65 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Инцидент случился 19 января 2020 года. Скрывшись с места происшествия, 37-летний безработный заехал на АЗС, где потребовал заправить его автомобиль. Там пьяному человеку было отказано. Тогда он намеренно наехал на колонку автозаправки. На тот момент полицейские уже разыскивали автовандала.

Перехватывая автомобиль нарушителя, правоохранители попросили его остановиться. Но лишь выстрелами по колёсам оказалось возможно прекратить безобразия пьяного водителя.

По факту на данный момент СУ СКР расследует дело по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»).