Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:27 — REGNUM В Новокузнецке жителям пострадавших при взрыве квартир в доме №10 по пр. Мира в Новоильинском районе разрешили вернуться в своё жильё.

Напомним, 26 октября 2019 года в Новокузнецке в одной из квартир жилого многоэтажного дома взорвался сейф. Травмы получили хозяйка жилья и её родственник. Пострадали три квартиры

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Председатель комитета ЖКХ администрации города Кирилл Балаганский сообщил, что людей заселили обратно только после заключения «Кузбассоблпроекта» о том, что дом безопасен для проживания. Режим ЧС снят. Жильцам трёх квартир вручили ключи.