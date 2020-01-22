Воронеж, , 16:22 — REGNUM Громкое уголовное дело о хищении 31 земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области направлено в суд, сообщила 22 января пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. По уголовному делу о мошенничестве проходят несколько участников преступной группы, в том числе — дочь бывшего главы района.

По версии следствия, обвиняемые в течение пяти лет, с 2012 по 2017 год, мошенническим путём получили права собственности на 31 земельный участок общей стоимостью более 18 млн рублей в соседнем с областным центром Новоусманском районе. Схема, считают следователи, была следующей: они подыскивали лиц, имеющих право на бесплатное получение участков, убеждали их получить участок, а затем переуступить право на него за незначительные суммы — от трёх до десяти тысяч рублей. Впоследствии данные участки переоформлялись и продавались уже по рыночным ценам. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новоусманский районный суд Воронежской области.

Отметим, что ранее КСП Воронежской области оценила ущерб, причинённый земельными махинациями в Новоусманском районе, в 300 млн рублей.

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