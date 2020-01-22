Валуйки, Белгородская область, , 16:15 — REGNUM 35-летний мужчина повредил топором машину такси и угрожал убить водителя в одном из сёл Валуйского городского округа Белгородской области. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, сообщили 22 января в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, такси вызвала жена мужчины. Когда она садилась в машину, из дома за ней выскочил супруг с поленом в руках. Он приревновал женщину к таксисту, бросил в автомобиль полено, а затем схватил топор и нанёс им несколько ударов по машине, угрожая водителю расправой. Потерпевшему и его пассажирке удалось уехать с места происшествия.

Ревнивый супруг был пьян. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают до двух лет лишения свободы.