Сеул, , 16:04 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, семь туш диких кабанов были обнаружены у специальных ограждений вокруг города Пхаджу провинции Кёнгидо.

Специалисты отмечают, что это тридцать восьмой случай обнаружения трупов животных в окрестностях города. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до девяносто пяти.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.