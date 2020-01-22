Омск, , 15:52 — REGNUM В Омской области сотрудники ФСБ завершили рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который публично оправдывал террористические действия в Новой Зеландии. Об этом 22 января «Российской газете» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что 47-летний водитель такси активно обсуждал в соцсети теракт в Новой Зеландии, который произошел в марте прошлого года.

Мужчина одобрительно высказывался о массовом убийстве и заявил, что считает действия преступника необходимыми.

Кроме того, он публично выдвигал призывы свергать действующую в России власть при помощи оружия. Позже мужчина признал свою вину и заявил, что глубоко в этом раскаивается. Уголовное дело направлено в военный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия по прихожанам двух мечетей. В результате теракта погиб 51 человек, еще 40 получили ранения.