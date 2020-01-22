Москва, , 15:45 — REGNUM Федеральное агентство по туризму предупредило российских граждан о ситуации с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в Китае, сообщается на сайте Ростуризма.

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Ведомство уведомляет туроператоров, турагентов и туристов о возможных рисках при поездках в Китай — вирус передаётся между людьми.

Тем, кто находится в этой стране соблюдать меры предосторожности. А в случае возникновения первых признаков заболевания срочно обращаться к врачу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 января, в Китае подтвердили 471 случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Жертвами коронавируса стали девять человек.

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