Уагадугу, , 15:47 — REGNUM Президент Буркина-Фасо Рох Марк Кристиан Каборе объявил о двух днях национального траура после двух отдельных нападений боевиков в провинции Санматенга, в результате которых погибли по меньшей мере 36 человек. Об этом передает BBC Swahili.

Сначала боевики напали на рынок Награого, в результате чего погибли 32 человека, а рынок был подожжен. Затем злоумышленники атаковали Аламу и убили еще четырех человек, согласно сообщениям правительства.

По информации журналистов телерадиокомпании, в последние годы в Буркина-Фасо увеличилось число нападений со стороны джихадистов, и в стране с января 2018 года действует чрезвычайное положение.

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