Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 22 января.

Авария произошла в 14:00 мск на улице Большая Садовая. По имеющимся сведениям, водитель за рулём BMW X6 при перестроении в правый рад не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с впереди стоящими автомобилями. В результате механические повреждения получили Porsche, Bentley, Toyota Land Cruser 200, Range Rover и два автомобиля такси — Lifan и Kia Rio.

В ведомстве уточнили, что без пострадавших не обошлось. В результате аварии травмы получила пассажирка Kia. Медики оказывают ей помощь на месте ДТП.