Цхинвал, , 15:32 — REGNUM В Цхинвале начали сносить пятиэтажный многоквартирный дом, который первым в городе попал под обстрел грузинской армии во время вооруженного конфликта 2008 года. Об этом 22 января сообщает агентство «Рес».

Журналисты сообщают, что в доме не осталось ни одной неповрежденной квартиры. 65 семей проживали в таких условиях в течение 11 лет.

Президент республики Анатолий Бибилов в конце прошлого года встретился с жильцами аварийного дома и сказал, что дом будет снесен, а на его месте построят новый.

Глава республики обещал, что после завершения строительства нового дома все смогут вернуться на прежнее место.

Напомним, ранее в ЖЭК администрации Цхинвала рассказали, что из квартир, которые пострадали в 2008 году, осталось доделать капремонт в четырех. Это планируется сделать до конца января.

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