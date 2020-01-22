Сибай, Башкирия, 22 января 2020, 15:30 — REGNUM Годовалый ребенок заблокировал себя в припаркованном автомобиле в Сибае. Об этом 22 января сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
По сообщению пресс-службы ведомства, родители годовалого ребенка обратились к спасателям с просьбой помочь в открытии двери припаркованного автомобиля «Lada-Largus», в котором находился их малыш.
На место выехали спасатели, которые применив специальный инструмент, открыли дверь автомашины и отдали ребенка его родителям.
Отмечается, что ребенок не нуждался в помощи врачей.
По словам чиновников, спасатели Башкирии в минувшие сутки пять раз выезжали для деблокирования дверей. В трех случаях закрытыми оказались дети.
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