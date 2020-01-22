Сарагоса, , 15:13 — REGNUM Свыше 200 тысяч человек в испанском автономном сообществе Арагон лишились электричества в результате аварии на линии электропередач, которая произошла из-за разыгравшейся на территории страны непогоды. Об этом 22 января сообщает АВС.

По данным журналистов, нарушение линии электропередачи, расположенной поблизости от столицы автономного сообщества Арагон, произошло из-за непогоды утром 22 января и оставило без света сразу несколько расположенных вблизи городов.

Также испанская газета сообщает, ссылаясь на информированные источники, что электроснабжения в общем лишились свыше 200 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Воронеже энергетики ликвидировали аварию, которая оставила без электроснабжения несколько тысяч жителей города.