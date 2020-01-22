Дзержинск, Нижегородская область, , 15:01 — REGNUM Комиссия Ростехнадзора завершила расследование причин серии взрывов, произошедших на ГосНИИ «Кристалл» 1 июня 2019 года. Соответствующий акт был подписан 27 декабря, документ был засекречен с пометкой «для служебного пользования», сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

По данным издания, комиссия ведомства назвала причиной взрывов неправильное хранение взрывчатых веществ и их перегрузку на складе предприятия. А в материалах Дзержинского суда говорится, что эпицентром явились складские помещения «Кристалла». Источник издания указал, что мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила около 230 тонн.

При этом до настоящего времени многие пострадавшие не получили выплаты от страховой компании. Хотя заключение комиссии Ростехнадзора было передано страховщикам 9 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2019 года на заводе «Кристалл», который специализируется на производстве всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности произошла техногенная авария. В результате серии взрывов были разрушены пять зданий предприятия, за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из них были госпитализированы.

К 1 ноября на предприятии были закончены работы по обнаружению, извлечению и утилизации взрывоопасных предметов и разбору разрушенных зданий.