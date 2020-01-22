Самара, , 15:04 — REGNUM Коллекторов в Самарской области в прошлом году оштрафовали на общую сумму свыше двух миллионов рублей. Об этом 22 января сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов.

По сообщению пресс-службы ведомства, в службу судебных приставов на коллекторские агентства в прошлом году поступило 926 жалоб. Было составлено 63 протокола об административных правонарушениях.

При этом судами в Самарской области было рассмотрено 50 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ. В результате агентства были оштрафованы от 20 до 100 тысяч рублей. Общая сумма штрафов в прошлом году составила свыше двух миллионов рублей.

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