Левашинский район, Дагестан, , 15:00 — REGNUM Автомобиль упал в пропасть в Левашинском районе Дагестана. В результате ДТП погибли трое жителей села Цудахар в возрасте от 19 до 22 лет, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе МВД России по республике.

Накануне утром в районный отдел полиции обратились обеспокоенные родственники молодых людей, которые вечером 20 января выехали из Цудахара в Махачкалу и больше не выходили на связь.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в 5 км от села, в обрыве высотой более 50 метров, была обнаружена машина Hyundai Accent. В салоне иномарки находились тела, принадлежащие пропавшим молодым людям.

На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить причины произошедшего.

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