Воронеж, , 14:08 — REGNUM Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежской области 22−23 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«От Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен консультативный доклад о неблагоприятных погодных условиях: c 18 часов 22 января до 18 часов 23 января 2020 г. местами по Воронежской области и г. Воронежу ожидается усиление западного ветра до 16 — 19 м/с», — уточнили в ведомстве.

Спасатели призывают граждан быть внимательными при нахождении на улицы, в частности, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, не пытаться укрыться от ветра около стен домов и на остановках общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 января на остановке общественного транспорта «Полины Осипенко» на женщину обрушилась часть облицовки крыши остановочного павильона. Обошлось без последствий.