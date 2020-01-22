Воронеж, 22 января 2020, 14:08 — REGNUM Сильный ветер прогнозируется на территории Воронежской области 22−23 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Спасатели призывают граждан быть внимательными при нахождении на улицы, в частности, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, не пытаться укрыться от ветра около стен домов и на остановках общественного транспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 января на остановке общественного транспорта «Полины Осипенко» на женщину обрушилась часть облицовки крыши остановочного павильона. Обошлось без последствий.