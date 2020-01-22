Самара, , 14:09 — REGNUM Несовершеннолетняя девочка пострадала в результате падения на нее наледи с крыши дома в Самаре. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о несчастном случае поступило на пульт спасателям ночью 21 января. Наледь с крыши жилого дома по ул. Авроры, 175 упала на девочку 2004 года рождения.

В результате пострадавшая была направлена для обследования с городскую клиническую больницу №1 им. Пирогова.

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