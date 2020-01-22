Африн, Сирия, , 14:02 — REGNUM Вооруженные силы Турции провели массированный артиллерийский обстрел шести населённых пунктов, которые расположены возле сирийского города Африна. Об этом 22 января сообщает телеканал Al Arabiya.

В сообщении указывается, что «турецкая артиллерия обстреляла шесть деревень в районе Африна» и уточняется, что для обстрела турецкой стороной были использованы тяжелые орудия.

При этом о каких-либо последствиях обстрела деревень у Африна не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Турция играет решающую роль в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).