Село Нижнедевицк, Воронежская область, , 13:46 — REGNUM Годовалая девочка получила серьёзные ожоги в результате пожара в частном доме села Скупая Потудань Нижнедевицкого района Воронежской области, пожар произошёл вечером 21 января, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Как уточняется, ребёнок, родившийся в феврале 2019 года, был госпитализирован в районную больницу с ожогами. По предварительным данным, в момент возгорания в доме находилась женщина со своими детьми 2015 и 2016 годов рождения, и 11-месячной внучкой. Младшую девочку и детей женщина успела вынести из дома. Кроме младшего ребёнка, никто не пострадал.

В настоящее время СК начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также следователи изучат действия органов системы профилактики и дадут им правовую оценку — как выяснилось, до 21 ноября 2019 года семья состояла на профилактическом учете.