Великий Новгород, , 13:46 — REGNUM В Новгородской области в 2019 году на 30,7% выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 января, в прокуратуре региона, подводя итоги года.

Также в регионе значительно увеличилось число угонов транспортных средств — на 26,1%, при этом нарушений правил дорожного движения теми, кто уже привлекался к административной ответственности стало меньше на 36,1%. Число грабежей выросло на 7,7%, мошенничеств — на 8,7%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом в 2019 году преступность в регионе незначительно увеличилась — на 0,2%, при этом стало меньше убийств, разбоев и изнасилований, но значительно больше преступлений, совершённых дистанционно — с помощью средств мобильной связи или интернета.

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