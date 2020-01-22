Самара, , 13:47 — REGNUM 20 тонн сыра было похищено в Москве из грузовика, следовавшего в Самару. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов по данному факту проводят проверку.

Отмечается, что в столичную полицию поступило сообщение о том, что две организации подписали соглашение на перевозку 20 тонн сыра из Москвы в Самару. В назначенный срок сыр в Самару доставлен не был. Сотрудники службы безопасности самарской организации обнаружили грузовик без прицепа на Ленинградском шоссе в Москве. А позже они обнаружили прицеп без сыра.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают местонахождение груза и сумму ущерба.

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