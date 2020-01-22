Сургут, Югра, , 13:25 — REGNUM Госавтоинспекция Сургута (ХМАО) вновь оскандалилась. В социальных сетях появилось видео с планёрки правоохранителей на дорогах, где младшему составу заместитель командира роты ГИБДД поясняет, как они должны выполнять план и что за это получат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чем больше правонарушителей — тем больше отдыха. Таким образом мотивируют сургутских гаишников на видео.

По словам заместителя командира роты ГИБДД по Сургуту, те экипажи, которые выпишут больше штрафов и поймают пьяных водителей, будут отдыхать по системе «два дня работы — два дня отдыха». У кого будут низкие показатели, будут трудиться по системе «четыре — два».

По данному видео будет организована служебная проверка, сообщает пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Напомним, Госавтоинспекция Сургута славится скандалами, которых за последние три года там было несколько. К примеру, в мае 2019 года сургутские дорожные полицейские жаловались на огромный план по нарушителям и жёсткую переработку в прокуратуру и СКР. Однако реакция вышестоящих органов была незначительной — лишь заместителя начальника ГИБДД по Сургуту понизили в должности.

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