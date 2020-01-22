Воронеж, 22 января 2020, 13:08 — REGNUM Часть облицовки потолка остановочного павильона обрушилась, задев стоявшую на остановке жительницу Воронежа. Инцидент произошёл утром 22 января на остановке «Полины Осипенко» в Левобережном районе, об этом сама пострадавшая написала в паблике в соцсети.
По её словам, упавшие доски оказались нетяжёлыми, удар, который пришёлся на голову, смягчил капюшон.
В пресс-службе администрации города, комментируя происшествие, отметили, что данный остановочный павильон совмещён с торговым объектом, за который отвечает предприниматель.