Москва, , 13:07 — REGNUM Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили на более чем 30 станций Московского метрополитена. Об этом сообщает 22 января издание Metro.

Всего неизвестные предупредили о возможном взрыве на 33 станциях подземки, это станции, названия которых начинаются на «А» и «Б». Эвакуацию на станциях пока не объявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января из-за угрозы взрыва пришлось эвакуировать семь столичных судов.

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