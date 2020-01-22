Тулун, Иркутская область, , 12:35 — REGNUM Новым властям Иркутской области пришлось признать, что строители не укладываются в сроки, отведённые для окончания строительства жилья для пострадавших от мощнейшего наводнения. По данным пресс-службы иркутского губернатора, задержки в жилищном строительстве присутствуют в микрорайоне Берёзовая Роща (Тулун). Там первые 25 домов планировали сдать к началу 2020 года, но сроки сдвинули на 1 марта.

«Мне стыдно, что не выполнена задача, поставленная президентом России. Почему федеральные деньги есть, а освоить их мы не можем? У людей нарушены жилищные права в связи с чрезвычайной ситуацией природного характера», — задаётся вопросом новый глава Приангарья Игорь Кобзев. В случае отсутствия поддержки со стороны строителей он намерен обратиться за помощью в Союз строителей России.

«Мы должны сдвинуть этот вопрос с мертвой точки», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Реки вышли из берегов, накрыв мощной волной более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. По данным на 21 января 2020 года, от граждан принято 7152 заявления на предоставление социальных жилищных выплат, выдано 7135 свидетельств.