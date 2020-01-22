Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM В центре Петербурга водитель автомобиля каршерингового сервиса «Делимобиль», незаконно управлявший машиной в наркотическом опьянении и без прав, удирая от полиции, сбил пешехода, но был задержан в результате погони.

Результат погони в Петербурге ГУ МВД России по С.-Петербургу и Ленобласти

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 21 января в 22:10 на Вознесенском проспекту сотрудники ДПС решили остановить автомобиль Hyundai Solaris, водитель которого нарушил ПДД. Однако вместо остановки по требованию полицейских водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

За ним пустились в погоню, в ходе которой нарушитель неоднократно грубо нарушал ПДД, а на Лиговском проспекте совершил наезд на 19-летнюю девушку, которая шла по тротуару, после чего продолжил попытки уйти от преследования.

«Около 22:35 автомобиль нарушителя был остановлен экипажем ОБ №1 ДПС ГИБДД у дома 116 по Боровой улице. За рулем находился 22-летний молодой человек (гражданин сопредельного государства), который управлял транспортным средством, не имея права управления, с признаками опьянения, схожими с наркотическим», — проинформировали в Главке МВД.

Задержанного доставили в полицию, где у него обнаружили пакетик с порошком, который направлен на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона автомобиля и незаконного оборота наркотиков.

Сбитая нарушителем девушка получила легкие травмы.