Самара, , 12:16 — REGNUM В Самарской области задержан мужчина, подозреваемый в угоне автомобиля с четырехлетним ребенком. Об этом 22 января сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, житель Волжского района 1996 года рождения был задержан 21 января. Кроме этого, стражи порядка обнаружили угнанный автомобиль недалеко от места проживания подозреваемого.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 20 января неизвестный угнал автомобиль со включенным двигателем, в котором находился четырехлетний ребенок. Позже угонщик высадил малыша около одного из магазинов города. В результате ребенок был передан родителям.

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