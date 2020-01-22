Махачкала, , 12:10 — REGNUM Четыре человека отравились угарным газом в частном жилом доме в городе Махачкале. Среди пострадавших есть несовершеннолетний, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе МЧС России по Дагестану.

Отправившихся доставили в Республиканскую клиническую больницу. После оказания медицинской помощи двоих отпустили домой. Еще два человека, в том числе ребенок 2010 года рождения, остаются под наблюдением врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, тремя днями ранее угарным газом в Дагестане отравились двое жителей села Эбута Хунзахского района республики. Оба в результате происшествия скончались.