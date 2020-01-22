Сана, , 12:07 — REGNUM В результате столкновения вооруженных сил Йемена с повстанцами-хуситами погиб по меньшей мере один военнослужащий. Об этом 22 января сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в городе Мариб, удерживаемом властями, лояльными Саудовской Аравии. По последним данным, в лагерь военных попала баллистическая ракета.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда повстанцы-хуситы свергли действующее правительство и овладели большей частью государства, включая столицу, город Сана.

В 2015 году по приглашению свергнутого правительства в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к затягиванию конфликта.

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