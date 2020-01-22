Село Култаево, Пермский край, , 11:57 — REGNUM В Пермском крае следователи проводят проверку по факту получения тяжелой травмы 10-летним ребенком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 20 января мальчик получил травму в спортивном зале в селе Култаево. Перед тренировкой по футболу школьник опрокинул на себя металлические футбольные ворота.

В настоящее время ребенку оказывается необходимая медпомощь. Следствие устанавливает и опрашивает ответственных за обеспечение безопасности при проведении занятий на спортобъекте.