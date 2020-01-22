Мишкинский район, Курганская область, , 11:57 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет бывший полицейский, которого обвиняют в фальсификации уголовных дел по хранению наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Следствием установлено, что с 2014 по 2018 годы, с целью завышения показателей раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, бывший оперативник отделения полиции «Мишкинское» Юргамышского района путём обмана уговорил трёх граждан, ведущих маргинальный образ жизни, хранить при себе наркотики. Затем он наведался к данным гражданам. Их привлекли к уголовной ответственности.

Сейчас экс-полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий, организации незаконного хранения наркотических средств, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.

Дело рассмотрит суд по существу.