Уфа, , 12:10 — REGNUM Жительница Уфы устроила пьяный дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Уфа — Дубай. Об этом 22 января сообщает ИА «Башинформ».

Происшествие на борту самолета произошло 21 января. По информации журналистов, жительница Башкирии нецензурно выражалась, пела песни и «читала» рэп на весь салон. При этом она не реагировала на замечания пассажиров и бортпроводников. Поэтому было принято решение успокоить женщину, связав ей руки скотчем.

По данному факту экипаж самолета составил протокол, а командир воздушного судна объявил в эфир, что если буйная гражданка не успокоится, то он будет вынужден запросить вынужденную посадку в Иране.

В результате женщина успокоилась и заснула. В аэропорту жительница Уфы была передана полиции.

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