Анкара, , 11:57 — REGNUM Власти Турции доставили на родину раненых в результате террористического акта в столице Сомали, городе Могадишо. Об этом 22 января сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в интервью Anadolu Ajansi.

По его словам, самолет, на котором перевозились раненые, был переоборудован в «воздушную машину скорой помощи», которая по указанию президента Реджепа Эрдогана доставила 10 граждан на родину.

Напомним, 28 декабря 2019 года в результате террористического акта в Сомали погибли 85 человек, в том числе двое граждан Турции, свыше 150 человек получили ранения различной степени тяжести.

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