Красноярск, , 11:53 — REGNUM Управляющий отделение Пенсионного фонда Красноярского края Денис Майборода подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, с декабря 2017 по февраль 2018 года глава ОПФР вместе со своим заместителем, получил через посредника взятку в сумме 13 миллионов рублей. В ответ они обеспечили победу фирмы в тендере на покупку нежилого помещения фондом по максимальной цене госконтракта — более 130 млн рублей.

«В настоящее время указанная сделка решением арбитражного суда города Красноярска признана недействительной», — отметили в СКР.

В настоящее время управляющий по решению суда заключён под стражу. Однако своей вины Денис Майборода не признал. Расследование обстоятельств произошедшего, а также сбор доказательств продолжается.

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