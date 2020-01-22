Магадан, Магаданская область, , 12:16 — REGNUM Информация о взрыве на борту горящего в Охотском море траулера «Энигма Астралис» не соответствует действительности, однако опасность взрыва есть. Об этом сообщил 22 января представитель Росморречфлота.

Судно стоит неподвижно, так так его удерживает опущенный при промысле трал. На борту продолжается открытое горение, огонь, судя по признакам, не дошёл до машинного отделения. Такая угроза есть.

«Взрыва не было», — сказал представитель ведомства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер. С судна эвакуировали 47 человек экипажа. Источник с места происшествия сообщал о яркой вспышке на борту.

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