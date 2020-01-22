Кемерово, , 11:50 — REGNUM В результате ДТП с участием трех легковых автомобилей в Кемеровской области погибли два человека. Об этом 22 января сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным пресс-службы, в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о ДТП с участием трех легковых автомобилей около 12:00 (08:00 мск) на автодороге «Белово — Гурьевск — Салаир», после чего на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следователи из оперативной группы.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора», не убедившись в безопасности своего маневра, выехал на полосу встречного движения для обгона автомобиля Ваз-2107, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, после чего «Приору» отбросило на ВАЗ-2107.

В результате водитель и пассажирка ВАЗ-2115 (обе женщины) погибли на месте происшествия, а водитель и пассажир «Лады Приоры» с ранениями доставлены в медучреждение.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии законодательством», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самаре автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода.