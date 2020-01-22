Улан-Удэ, , 11:38 — REGNUM Полицейские по горячим следам задержали мужчину, которого подозревают в поджоге венка на мемориале Победы в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Бурятии, сообщение о возгорании поступило 21 января.

Было возбуждено уголовное дело по статье «вандализм».

»Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый 1959 года рождения, не работающий, ранее не судимый житель Иволгинского района», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Напомним, это далеко не первый случай осквернения памятников, посвящённых Победе. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Гусиноозерск вандалы повредили памятник герою Великой Отечественной войны. В августе 2019 года подростки разрисовали мемориал, посвящённый участникам войны, непристойными рисунками и нецензурными выражениями.

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