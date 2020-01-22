Курган, , 11:38 — REGNUM Курганский областной суд отменил приговор директору аэропорта Кургана Дмитрию Коваленко и начальнику службы эксплуатационных сооружений Андрею Тябутову, которым ранее городской суд назначил наказание в виде огромных штрафов за рубку деревьев в воздушной гавани. Об этом сообщает Znak.com.

Напомним, директора аэропорта Кургана и его подчинённого обвинили в ущербе на 2 млн рублей, нанесённом мэрии столицы Зауралья спилом 48 деревьев.

По мнению прокуратуры, срубленные под стоянку и контрольно-пропускной пункт деревья не мешали полётам авиалайнеров. Кроме того, аэропорт не получил у мэрии Кургана специального разрешения на спил деревьев.

Курганский городской суд в октябре 2019 года приговорил Коваленко и Тябутова к 1,5 млн рублей штрафа каждому. Однако областной суд 22 января 2020 года оправдал действия директора аэропорта Кургана и его подчинённого.