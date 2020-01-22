Благовещенск, , 11:43 — REGNUM В течение 2019 года в Приамурье произошло 135 пожаров транспортных средств, общий ущерб которых составил 11,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Приамурью.

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Большая часть таких происшествий произошла из-за несоблюдения автовладельцами правил пожарной безопасности при технической эксплуатации транспортных средств, несвоевременном и не в полном объёме проведённом техническом обслуживании автомобилей, сказано в сообщении ведомства.

При этом за последние сутки амурские пожарные несколько раз выезжали на тушение горящих автомобилей. Так, утром, 21 января, в Благовещенске тушили сразу две машины на улице 50 лет Октября, ещё один автомобиль тушили днём в Тынде.

«В настоящее время ведётся разбирательство по этим пожарам. Причины и обстоятельства выясняются», — рассказал врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Вадим Сухоруков.

Как сообщало ИА REGNUM, в тоннеле под центром Праги сгорел дорогой автомобиль.