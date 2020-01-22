Тольятти, Самарская область, , 11:24 — REGNUM Рыбака, у которого произошел инфаркт на Волге, спасли в Самарской области. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Службы спасения Самара.

По сообщению пресс-служба ведомства, происшествие произошло 21 января в Тольятти.

Мужчина 1959 года рождения, который находился на льду Волги около набережной нового города, почувствовал боли в сердце. Он позвонил в спасательную службу и попросил о помощи, сообщив, что не может самостоятельно добраться до берега.

По тревоге был поднят экипаж спасателей на снегоходе, который доставил пострадавшего к месту, где мужчину ожидали врачи на реанимобиле.

По предварительной информации, у мужчины произошёл инфаркт.

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