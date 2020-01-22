Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 11:15 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудниками полиции в частном гараже обнаружили склад боеприпасов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Гараж, где хранился арсенал Пресс-служба УМВД России по ЯНАО

В конце декабря 2019 года сотрудниками отделения по борьбе с организованной преступностью ОМВД России по городу Новый Уренгой выявлен гараж, в котором ранее несудимый 56-летний мужчина незаконно хранил составные части оружия и боеприпасы.

В ходе обыска изъяты более 200 патронов различного калибра, семь нарезных стволов, два ударника, а также остальные составные части пистолетов ТТ и Макарова.

По факту в отношении хозяина гаража возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Подозреваемый частично признаёт вину и находится под подпиской о невыезде.