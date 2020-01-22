Владивосток, , 11:19 — REGNUM В китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Приморьем, выявлен первый случай заражения короновирусом, от которого в КНР погибло уже 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре.

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Как отметили в ведомстве, специалисты Роспотребнадзора пристально следят за эпидемиологической обстановкой в связи с появлением коронавируса в Юго-Восточной Азии. Российские учёные к настоящему времени уже разработали средства лабораторной диагностики нового патогена, что позволит избежать его распространения на территории России.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения короновирусом выросло до 440 на 22 января.

Как сообщало ИА REGNUM, инфекционная больница Приамурья переведена на режим повышенной готовности, в ней выделен изолированный медицинский блок, готовый принят лиц с выявленным коронавирусом.